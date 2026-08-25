Borghi sicuro sul futuro di Kean: "Penso andrà al Como e sarà il nuovo centravanti di Fabregas.

L'analisi poi si sposta sulla partita di ieri. Borghi non nasconde critiche a Grosso ma conclude: "Schiaffo brutto ma prenderlo alla prima giornata è meglio che prenderlo più avanti".

Il noto telecronista e giornalista sportivo Stefano Borghi ha analizzato anche la Fiorentina nel suo approfondimento di oggi sulla prima giornata di Serie A.

Queste le sue parole: "Fiorentina indicata da molti come potenziale sorpresa, come una squadra che aveva cambiato pelle. Si trova da un lato di fronte alla necessità di completare questo cambio pelle. La figura di Moise Kean è troppo ingombrante per rimanere sospesa. Io penso che Kean andrà al Como e sarà il nuovo centravanti di Fabregas. Ed è chiaro che perdendo Kean la Fiorentina ha ancora cose da sistemare".

Borghi analizza anche la partita di ieri, persa malamente dalla Fiorentina per 4-0 contro la Roma: "Credo che questo schiaffo serva a Grosso per capire quali sono le strade da seguire. La Fiorentina ha delle potenzialità veramente interessanti, per i giocatori che ha preso, per la tecnica che ha e per il gioco che può fare. Ma dico anche che la difesa necessitava di un miglioramento, non tanto a livello di mercato ma anche a livello di individualità. E ieri la difesa della Fiorentina ha mostrato un po' questa fragilità. Inoltre ci sono delle gerarchie da definire, la Fiorentina non giocherà le coppe e c'è urgenza di capire chi parte come prima linea e chi è invece un alternativa, specialmente a centrocampo. Che ieri sera è stato il reparto più complesso schierato da Grosso. Atta è un calciatore che in Italia ha dimostrato di poter fare la differenza, ma la fa in mezzo al campo da mezz'ala. Partire dall'esterno penso che non gli piaccia neanche, dunque perde fiducia, perde autostima e perde delle dinamiche di gioco che esaltano al massimo le sue caratteristiche. Atta è da pensare in mezzo al campo".

Parla anche di equilibrio, specialmente a centrocampo: "C'è da costruire equilibrio, Ndour è un giovane italiano che ha fatto bene nella parte finale della scorsa stagione e ci sta che abbia considerazione. Ma parlando di centrocampo il focus è soprattutto sul play, Fagioli ieri è andato in grande difficoltà, ha perso dei palloni pesanti. La Fiorentina ha preso Oulai che non ha fisico ma ha senso della posizione".

Sull'attacco: "Kean o non Kean fa tanta differenza, Pellegrino è un calciatore che si è meritato la chiamata da un club come la Fiorentina ma anche lui impone delle modalità di gioco, può diventare un approdo per il palla addosso, però non ha la profondità di Kean e nel suo attuale livello è devastante nel vincere i duelli aerei. E allora una squadra che si propone di avere un play di distribuzione, due mezz'ali che vanno in verticale, Pellegrino deve crescere".

Conclude: "Schiaffo brutto ma prenderlo alla prima giornata è meglio che prenderlo più avanti. Ma la Fiorentina ha fatto rivedere delle carenze psicologiche, delle carenze caratteriali, la tendenza a sfaldarsi e a non rimanere unita nelle difficoltà che è stata una delle chiavi della scorsa stagione".