Bonucci: "Quando sono tornato alla Juve, mi insultavano gli juventini e i milanisti, non era facile"

L'ex difensore ha parlato del ritorno in bianconero

Il calcio regala emozioni indimenticabili, trionfi leggendari, ma sa anche mettere a dura prova il carattere dei suoi uomini più rappresentativi. Lo sa bene Leonardo Bonucci, che in una recente intervista è tornato a parlare del capitolo più complicato e tormentato della sua carriera: quel clamoroso ritorno in maglia bianconera nell'estate del 2018, dopo la parentesi durata una sola stagione al Milan. Un passaggio che accese gli animi e scatenò la bufera attorno al difensore, trovatosi improvvisamente al centro di un fuoco incrociato.

L'accoglienza dello Stadium e il fuoco incrociato

Con la consueta schiettezza, l'ex perno della difesa bianconera ha ricordato la pressione e il clima di forte ostilità che lo accompagnarono al suo rientro a Torino:

"Il ritorno alla Juventus dopo il Milan è stato il momento più difficile. Prendevo gli insulti sia da una parte sia dall’altra. Ho cercato di gestire la situazione: la prima partita allo Stadium la ricordo come fosse ora, mi fischiavano a qualsiasi tocco."

La riconquista del popolo bianconero

Nonostante il muro di scetticismo ed ego feriti, Bonucci non ha mai cercato scuse, rimboccandosi le maniche con l'unico obiettivo di riprendersi ciò che sentiva suo con le prestazioni sul campo:

"Il primo obiettivo è stato riconnettermi con il mondo Juve, che per me era casa. Con tanta fatica ci sono riuscito. Com’è bella la passione, è stata dura accettare critiche, insulti e cose ancora più pesanti. Però, purtroppo o per fortuna, la voce dei tifosi pesa sempre."

La strada del lavoro

Determinazione e carattere hanno infine avuto la meglio, permettendogli di riannodare quel filo spezzato con il popolo juventino e riprendere il cammino insieme:

"Io sono andato dritto per la mia strada e, alla fine, sono riuscito a riappacificarmi con il mondo Juve."

Un racconto sincero che testimonia ancora una volta come nel calcio moderno la personalità e la forza mentale facciano la differenza tanto quanto le qualità tecniche, specie quando c'è da rialzarsi e riconquistare l'affetto di una tifoseria intera. Lo racconta a Tuttosport