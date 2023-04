Bonolis punge la Juventus prima della semifinale: “Pericolo numero uno per l’Inter? L’arbitro”

Paolo Bonolis, tramite la Gazzetta dello Sport, ha parlato in vista del derby d’Italia di Coppa Italia che l’Inter giocherà contro la Juventus: “Di nuovo la Juve, a poca distanza dal ‘caso Rabiot’… La Juve è stata fortunata, fa un gol e si chiude, è utilitaristica”.

Nelle ultime partite contro i bianconeri l’Inter ha sofferto moltissimo Kostic: è lui il pericolo numero uno?

“No – sorride – è l’arbitro…”.

Ma chi teme di più?

“Mi piacciono Rabiot, Cuadrado e Fagioli. La bellezza del calcio è che una partita può ribaltare tutto e in un attimo noi tifosi ricominciamo a nutrire speranze. Vorrei scendere in campo anch’io, ma non posso, ho quasi 62 anni, una “certa”!” Lo riporta TMW.

