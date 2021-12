Bonifazi salta la Fiorentina, è ancora out per una distorsione. Mbaye lavoro personalizzato

Ieri il Bologna ha vinto 1-0 contro la Roma, oggi è già tornato in campo per preparare il match contro la Fiorentina. Seduta di scarico per i titolari, lavoro più intenso per gli altri. Lavoro differenziato per Ibrahima Mbaye, terapie invece per Bonifazi che ha un trauma distorsivo alla caviglia.

