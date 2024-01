Bonaventura, rinnovo lontano ma l’Inter è una delle vittime preferite.

Una botta al piede presa a Roma, un periodo di assenza e qualche prestazione sottotono hanno determinato l’ultima parte di stagione di Giacomo Bonaventura, ma le aspettative dei tifosi sul suo conto sono sempre alte, perché il centrocampista viola abbina esperienza a classe, e proprio al Franchi (ma anche in trasferta) spesso ha fatto vedere grandi cose. Il suo rinnovo con la Fiorentina per il momento è lontano, scrive La Nazione, ma il presente racconta la sfida all’Inter, avversario a cui ha fatto spesso molto male. Contro i nerazzurri infatti, Bonaventura ha segnato 5 gol e realizzato 5 assist (in 22 partite), numeri notevoli. Solo contro Napoli e Bologna Jack ha segnato di più (6 gol a entrambe ma 2 assist in tutto). I nerazzurri dunque sono tra le vittime preferite di Bonaventura. Da TMW

