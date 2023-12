Bonaventura pronto a tornare, ecco il “baricentro emozionale” della Fiorentina. Si è allenato in gruppo 

“Tutti sono utili, nessuno è indispensabile”. I numeri viola di Giacomo Bonaventura lo collocano tra questi ultimi. In sedici partite di campionato, infatti, sei sono state le reti messe a segno, insieme a 2 assist che non rendono giustizia fino in fondo alla stagione che sta disputando il 5 viola.

Bisogna, però, fare i conti con i tanti impegni ravvicinati e forse lui sta pagando più di tutti il calendario così fitto. La sua gestione passa inevitabilmente da alcune valutazioni. Ieri intanto è tornato ad allenarsi con i compagni dopo aver saltato le ultime tre partite. Adesso può riprendere in mano la squadra, tornando a essere il ’baricentro emozionale’ del gioco viola. Perché esiste una Fiorentina ’con’ e una ’senza’ Jack. Lo scrive La Nazione.