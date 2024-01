Bonaventura ha detto alla società voler di andare alla Juventus. Rottura che nasce dal rinnovo

Una rottura che nasce da lontano, da almeno un mese quando la società viola e Jack Bonaventura hanno registrato una grande distanza per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno. Nelle ultime ore la situazione è precipitata, con la rottura definitiva tra la società e il calciatore numero 5 che considera chiusa la sua esperienza a Firenze. Bonaventura ha chiesto ai dirigenti di essere liberato perché vuole andare alla Juventus anche se per adesso la posizione dei dirigenti gigliati non è di apertura. Situazione da seguire.

LA CHIAMATA DI ALLEGRI A BONAVENTURA