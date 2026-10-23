Bonano esalta Beltran: "Mi ricorda Casillas, ha uno stile da Real Madrid. Lo vedo titolare con l'Argentina"

L'ex portiere del River Plate elogia il giovane talento argentino e scommette sul suo futuro tra i pali della Selección albiceleste.

Santiago Beltran continua a raccogliere consensi in Argentina e il suo nome è finito anche sul taccuino della Fiorentina, alla ricerca di possibili rinforzi per il futuro della porta viola. A esprimersi sul giovane estremo difensore del River Plate è stato Roberto Bonano, ex portiere del club argentino e del Barcellona, oggi allenatore dei portieri del León, in Messico.

Intervenuto ai microfoni di Super Deportivo Radio, Bonano ha elogiato le qualità del classe 2004, individuando in lui un possibile protagonista del futuro della nazionale argentina. Le sue parole rappresentano un riconoscimento importante per un giocatore che sta cercando di consolidarsi ai massimi livelli.

Bonano: "Beltran può diventare il portiere dell'Argentina"

L'ex estremo difensore ha espresso innanzitutto l'auspicio che Beltran possa continuare a lungo la propria esperienza al River Plate, sottolineando quanto sarebbe importante per il calcio argentino riuscire a valorizzare un talento del genere.

Bonano ritiene infatti che il giovane portiere abbia le qualità necessarie per entrare stabilmente nel giro della Selección. In prospettiva, potrebbe rappresentare una soluzione per il futuro della nazionale, anche in considerazione dell'età di Emiliano Martínez, conosciuto come Dibu.

"Mi immagino Beltran come portiere dell'Argentina", ha dichiarato Bonano, mostrando grande fiducia nelle prospettive del giovane guardiano dei pali.

Il paragone con Casillas e le qualità tecniche

Nel corso dell'intervista, Bonano si è soffermato anche sulle caratteristiche tecniche e caratteriali del portiere del River. A colpirlo sono soprattutto la compostezza negli interventi, la forza fisica e la tranquillità con cui affronta le partite, qualità che gli hanno permesso di conquistare spazio nonostante un contesto non semplice per la sua squadra.

Il paragone più significativo è quello con Iker Casillas, storico portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola, ammirato da Bonano per le sue straordinarie parate.

"Mi ricorda Casillas, portiere leggendario del Real", ha spiegato l'ex portiere, evidenziando le somiglianze che riscontra nello stile dei due estremi difensori.

Secondo Bonano, Beltran riesce a trasmettere sicurezza anche se la sua esperienza nella prima squadra è ancora relativamente recente. Il giovane argentino ha saputo rispondere alle difficoltà del River con personalità, guadagnandosi progressivamente un ruolo centrale tra i pali.

Fiorentina, un profilo da seguire per il futuro

Gli elogi di Bonano arrivano mentre la Fiorentina valuta diverse possibilità per programmare il futuro del proprio reparto portieri. Il nome di Beltran è tra quelli accostati al club viola in vista delle prossime sessioni di mercato.

Le qualità mostrate in Argentina e il potenziale di crescita rendono il classe 2004 un profilo interessante, ma le dichiarazioni dell'ex portiere non costituiscono una conferma di una trattativa già avviata. Resta da capire se l'interesse della società gigliata potrà trasformarsi in un'operazione concreta.

Nel frattempo, Beltran continua a costruire la propria carriera con il River Plate, con l'obiettivo di confermare le aspettative e guadagnarsi un posto sempre più importante anche in nazionale.