Bonan: "Prestazione Viola a Genova scadente: un ritorno al passato. Vanoli ha responsabilità"

Bonan boccia la prestazione della Fiorentina a Marassi

Il giornalista di Sky Sport, Alessandro Bonan, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare la sconfitta della Fiorentina contro il Genoa:

"La prima mezz'ora della Fiorentina è stata sconcertante, un ritorno al passato. Si devono riprendere dopo lo shock vissuto, nessuno se lo aspettava anche dopo tre settimane di stop dove l'aria sembrava distesa, forse alla fine anche troppo. Nel calcio bisogna correre, guardate cosa ha fatto la Roma a Como. Contro il Genoa la Fiorentina ha camminato per mezz'ora".

"La prestazione è stata talmente scadente che non c'entrano i singoli, gli undici messi in campo all'inizio e quelli che sono entrati. Contro il Napoli la Fiorentina ha corso tantissimo, alla fine in tanti avevano i crampi. Non so com'è stato possibile vedere questa versione della Fiorentina a Genova. Può essere che ci sia stato un pizzico di presunzione, sarebbe un errore clamoroso perché a Marassi è sempre difficilissimo giocare. In questo penso che un po' di responsabilità di Vanoli ci siano".

Su Oulai: "Oulai l'ho visto un po' fuori posizione, non so se quello il ruolo ideale per lui. Poi io sono contro alle critiche verso questo ragazzo. Mi sono stancato anche della retorica sul centrocampista mastino, uno alla Iachini insomma, sono calciatori che ci vogliono ma poi anche il talento va preservato e difeso, e Oulai è un talento e il futuro della Fiorentina. Aggiungo che vedo in questo ragazzo una qualità enorme anche negli errori che fa".

Su Fagioli: "Questa squadra ha un piccolo difetto: Fagioli è un regista eccellente, ma in Nazionale ha giocato in un'altra posizione, con al centro uno come Tonali. Alla Fiorentina, nel piccolo, manca uno come Tonali. Poi c'è un problema di personalità, che non c'entra nulla con l'esperienza. Ci sono vecchi che non hanno personalità e giovani che ne hanno a pacchi. Vediamo come crescono alcuni ragazzi, io credo che comunque qualche giocatore di personalità ci sia, deve essere bravo Vanoli a trovarla".

Sulla difesa: "A me piace tantissimo Viery, con Dragusin lo vedo bene, una bella coppia di picchiatori. Però è un problema di reparto, anche gli errori di Ranieri sono evidenti ma nascono anche da un posizionamento errato del reparto".