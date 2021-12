Bologna-Fiorentina, dopo 25 anni in gioco c’è l’Europa: squadre appaiate in classifica 

L’ultima volta così in alto fu venticinque anni fa: stagione 1996/1997, alla 15° giornata il Bologna di Renzo Ulivieri era settimo in classifica, la Fiorentina di Claudio Ranieri quinta. Era il 20 ottobre 1996, la Fiorentina vinse al Dall’Ara 2-0 grazie a Batistuta e a un autogol di De Marchi. La stagione terminò non benissimo, con i rossoblù settimi e i viola noni, calati alla distanza dopo un incoraggiante avvio. Da lì in poi Bologna-Fiorentina è stato un derby dell’Appennino in tono minore, mai così importante per la classifica. La sfida di domani invece avrà il sapore d’Europa. Lo scrive Repubblica.

