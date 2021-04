Bojinov: “Superlega? Non si deve agire per gli interessi di pochi. Il calcio è di tutti, lo sport deve essere inclusione”

Valeri Bojinov, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Parmalive per parlare della Superlega. Ecco le sue parole:

“Non entro nel merito di dire cosa sia giusto e cosa no, ma la Champions è sempre la Champions. Se si deve fare qualcosa, non si deve fare solo per il bene o per gli interessi di poche squadre. Tutti vogliono vedere in Europa la propria squadra vincente o nelle coppe importanti. Il bene del calcio deve essere di tutti, lo sport deve essere inclusione”.

