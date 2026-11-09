Bocci su Oulai: "Vive ancora in un altro mondo, ma per la Fiorentina è indispensabile"

"La squadra deve sempre avere un suo equilibrio che, per il momento, non ha trovato, visto che si prende due gol a partita"

Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno soffermandosi su alcune prestazioni individuali di giocatori della Fiorentina nel pareggio di ieri contro la Juventus. In particolare ecco le sue parole sul centrocampista viola Oulai:

"Secondo me ieri ha giocato una buona partita, non ce ne sono stati tanti migliori di lui come rendimento. Il ragazzo è acerbo, a momenti si fa cacciare. Ha fatto bene Vanoli a toglierlo perché secondo me altri 10 minuti, un fallo, un'altra protesta...Questo secondo me vive ancora in un altro mondo, ma io credo che la presenza di Oulai è quasi indispensabile in questa Fiorentina priva di giocatori che a centrocampo siano bravi nei contrasti e nell'interdizione. Se vogliamo giocare con Goncalves, a cui la fase di non possesso palla è per ora sconosciuta. La squadra deve sempre avere un suo equilibrio che, per il momento, non ha trovato, visto che si prende due gol a partita".