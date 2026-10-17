Bocci sicuro: "Se la Fiorentina continua a prendere 2 gol a partita, retrocede, Vanoli deve agire"

Il giornalista ha parlato di Fiorentina e della difesa

Nel corso del suo intervento alla trasmissione Pentasport su Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina, soffermandosi in particolare sui problemi di equilibrio tattico mostrati dalla squadra di Vanoli e sulle opzioni d'attacco per i prossimi impegni.

La difesa e la ricerca dell'equilibrio: "Così si rischia, serve un centrocampo che aiuti"

L'analisi di Bocci parte dal fondamentale tema della tenuta difensiva. Nonostante la fiducia per i prossimi impegni, il giornalista mette in guardia sulle fragilità evidenziate nelle ultime uscite:

"Ho fiducia per domenica: oso pensare che la lezione sia servita, non vedo perché la Fiorentina non dovrebbe essere quella vista a Venezia, o contro il Napoli. Non vedo perché non si può lottare con piglio su tutti i palloni. Certo, serve equilibrio, non si possono prendere due gol a partita sennò si retrocede: mi preoccupano molto di più i gol subiti che quelli che non segniamo, è un problema di atteggiamento."

Secondo Bocci, il nodo principale risiede nel filtro di centrocampo e nella spinta laterale:

"Serve un centrocampo che aiuta di più: ma vi ricordate col Frosinone? C'erano 40 metri tra centrocampo e difesa. Io voglio una squadra coraggiosa, certo, ma quando la palla ce l'hanno gli altri bisogna correre e difendere. Ho la sensazione che la Fiorentina faccia fatica a permettersi due terzini di spinta, ma contro il Napoli Viery ha faticato. Fossi Vanoli, penserei a mettere Ranieri terzino."

L'attacco e il tandem Pellegrino-Beto: "Fissare una gerarchia di partenza"

Spostando l'attenzione sul reparto avanzato, la riflessione riguarda la convivenza tra le punte e la gestione delle rotazioni durante il match:

"A partita in corso, se la Fiorentina va sotto, lo vedo un tandem offensivo Beto-Pellegrino con Mastantuono e Njie sulle fasce. Sì, possono giocare insieme, penso alla Juventus che ha iniziato a mettere le due punte. Io credo che Vanoli a Genova si sia pentito di mettere Beto, perché Pellegrino qualcosa l'ha fatto mentre Beto è stato uno dei peggiori."

Il suggerimento tattico per il tecnico passa da una chiara gerarchia iniziale, prendendo spunto dalla gestione del passato: