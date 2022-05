Bocci: “Se Commisso non vuole far crescere la Fiorentina è gusto che la venda, è nel suo interesse”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, queste le sue parole:

“Se Commisso non ha nessuno interesse di far crescere la Fiorentina dovrebbe vendere la Fiorentina, è giusto che lo faccia. Al 31 di agosto se il mercato non dovesse andare in un certo modo allora anche i tifosi più ottimisti entrerebbero in modalità protesta, io non posso credere che Commisso continui tenere la Fiorentina per vivacchiare, nel suo interesse, abbiamo un allenatore come Italiano che vuole crescere, se c’è la volontà di crescere allora Italiano sarà ancora l’allenatore della Fiorentina. Italiano deve voler restare alla Fiorentina, non deve restarci con le catene. Alla fine del mercato capiremo come si è strutturata la Fiorentina dopo l’inizio del percorso”

