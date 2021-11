Bocci: “Saponara può diventare un leader. Spero che la Fiorentina gli rinnovi il contratto”

Alessandro Bocci, noto giornalista nell’ambito Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Adesso la Fiorentina deve capire se può alzare l’asticella. Dopo aver affrontato le sette sorelle, bisogna vedere la maturità della squadra perché queste sono le partite da vincere. Quest’anno la Fiorentina è scivolata solo a Venezia ma in passato le partite da favorita le ha sempre sofferte”.

VLAHOVIC “Juventus? Non lo so. Bisogna aspettare Commisso e lui deciderà se cederlo a Gennaio. Certo, per 50 milioni possiamo aspettare Giugno ma con offerta super la situazione cambia”.

SAPONARA “Sono contento. Adesso può diventare un leader dello spogliatoio. Spero che la Fiorentina gli rinnovi il contratto”

