Bocci: "Oulai non ha fatto un gran primo tempo col Pisa, dubito che lo vedremo subito con Fagioli"

Il giornalista ha parlato del giocatore ivoriano dei viola

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci: "La gara col Pisa mi ricorda quella col Benevento dove eravamo un po' svogliati all'inizio e si è visto anche martedì poi i valori sono usciti e abbiamo vinto con merito."

Su Oulai: "Il primo tempo non mi ha fatto impazzire perché abbiamo sofferto l'organizzazione dei pisani poi è cresciuto come tutta la squadra nel secondo tempo, ma non è stato il migliore. La sfida di Vanoli deve essere quella di metterli insieme e non credo che giocheranno col Napoli subito in coppia dall'inizio. Mi aspetto di vedere Ndour, Fagioli ed Atta."

Sulla difesa: "Stiamo recuperando Dragusin, ma se non sta bene giocheranno Ranieri e Pongracic. Chiaro se sta bene lui, poi vediamo chi sarà il compagno. I centrali vanno scelti bene perché l'anno scorso Hojlund ci ha fatto neri."

Su Allegri: "Ha una squadra logorata dagli anni con Conte, ma non è un bollito perché conosce i suoi uomini ed è un grande gestore quindi saprà uscirne. Allegri assomiglia ad Ancelotti e non è fuori moda."