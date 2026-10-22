Bocci: "Gonçalves deve stare in panchina. Mi ricorda Gudmundsson: 2 giocate e palla persa"

Il giornalista boccia Pedro Gonçalves

Alessandro Bocci è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Mastantuono non è un classico esterno: si sa sacrificare ma perde lucidità quando è chiamato a fare il dribbling, il tiro e l'assist. Se lo si stressa con la fase difensiva, farà male entrambe le cose e perderà le sue caratteristiche principali. Questo giocatore è una benedizione per la Fiorentina: era previsto un altro tipo di mercato. Vedi Atta.

"Gonçalves sta bene in panchina. Ha le caratteristiche di Gudmundsson: domenica ha fatto 2/3 giocate illuminate ma poi ha perso qualche palla sanguinosa".

Sulla gara con l'Inter: "Una squadra che prende due gol e mezzo di media a partita, deve andare a Milano con una mentalità forte. Vanoli deve arrivare con una squadra equilibrata: altrimenti Mastantuono e Gonçalves insieme non possono giocare. Potremo vedere un centrocampista in più. Se non c'è equilibrio succede come il secondo gol del Como".

"Paratici ha comprato dei giocatori di prospettiva ma che non hanno gol. Njie l'anno scorso ha fatto due gol, domenica a porta vuota ha preso palo. Ci sarebbero molte domande da fare al DS".