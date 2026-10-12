Bocci attacca: "La Lazio è un esempio per chi spende tanto e non raccoglie niente come la Fiorentina"

Il giornalista del Corriere della Sera esalta il lavoro di Gattuso e lancia una frecciata ai viola

La Lazio sorprende in campionato e diventa un modello da seguire, anche per chi, come la Fiorentina, fatica a trasformare gli investimenti in risultati. È questo il paragone proposto da Bocci sul Corriere della Sera, che mette in evidenza il percorso della squadra biancoceleste e il lavoro di Rino Gattuso.

"In testa con l’Inter c’è la Lazio che mai aveva vinto cinque delle prime sei partite. Rino Gattuso ha saputo trasformare la delusione più grande della sua carriera, il terzo Mondiale di fila mancato dall’Italia, in energia e nella voglia di andare oltre i propri limiti: la sua squadra, bella e sostenibile, è un insegnamento per società che spendono tanto e non raccolgono niente, come la Fiorentina".