Bocci: "A Monza giocherei con Oulai in regia, Fagioli non ti dà l'equilibrio che manca"

Il giornalista ha parlato del centrocampo gigliato di lunedì

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci per parlare di Fiorentina: "Spero che da qui a natale si possa svoltare perchè il calendario sembra abbordabile anche se non si può mai dire con la Fiorentina. Non bisogna pensare in grande perchè abbiamo vinto 2 gare su 11, per me l'Europa non è un obiettivo ed è impossibile da raggiungere vedendo il distacco. Spero di fare punti presto e di avere un mercato a gennaio che completi la Fiorentina."

Prosegue: "Il Monza viene da 4 sconfitte di fila ed avrà un calendario difficile dopo di noi quindi mi aspetto una squadra battagliera che farà la partita della vita. L'importante è non ripetere la stessa prova di Genova che è simile a questa gara come avversario, spero di rivedere una difesa più attenta perchè non possiamo continuare a prendere 2 gol a volta."

Su Fagioli: "Viene da un momento terribile, non credo possa essere con la testa tra le nuvole dopo le ultime prove offerte da lui anche in Nazionale. "

Su Oulai: "Questo giocatore dà più equilibrio e sta bene, ha fatto un gran gol con la Nazionale. Fagioli ti dà meno copertura di lui e quindi credo giocherà con lui per far giocare anche Gonçalves."

Su Ndour: "Ti dà fisicità ed è l'unico che ha questa caratteristica anche se bisogna vedere come ha recuperato. Se non gioca lui, bisogna proporre Brescianini che è diverso perché più offensivo."