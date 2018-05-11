Biraghi: "Sogno la Nazionale. Chiesa e Benassi sono il futuro, ci porteranno in alto"

Cristiano Biraghi è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Ogni bambino che inizia a giocare a pallone sogna prima o poi di indossare la maglia della Nazionale. Sicuramente stando a Firenze potrò ave...

Cristiano Biraghi è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Ogni bambino che inizia a giocare a pallone sogna prima o poi di indossare la maglia della Nazionale. Sicuramente stando a Firenze potrò avere più chances di quando stavo a Pescara: ci spero molto, dunque".

Prosegue sempre sul tema nazionale: "In Italia ora sta nascendo un nuovo ciclo e anche in questo caso ci sono scetticismi: dobbiamo dare tempo ai nuovi protagonisti perché ci sono talenti in grado di poter fare la differenza nei prossimi anni, come ad esempio Chiesa e Benassi. Sicuramente l’Italia tornerà in alto, ovvero dove le compete".

Conclude con un pensiero su quello che probabilmente sarà il nuovo commissario tecnico: "Mancini ha grande esperienza e ha vinto tanto non solo in Italia. Non ho mai avuto la fortuna di lavorare con lui ma a Milano ha lasciato un ottimo ricordo, visto che io ho vestito il nerazzurro poco dopo che lui se n’era andato".