Biraghi: “Rigore sbagliato? Se giocavamo nel Real vincevamo tutte le partite. Vengo dalla doppietta”

Cristiano Biraghi ha parlato a Dazn subito dopo la partita contro il Cagliari, queste le parole del capitano della Fiorentina che ha sbagliato anche un rigore: “Ho sbagliato il rigore? Se giocavamo nel Real Madrid vincevamo i campionato, contro il Genoa ho fatto doppietta, questa volta ho sbagliato il rigore. Peccato perchè sarebbe stato importante andare in vantaggio per dar fiducia a noi e sfiducia a loro, poi siamo stati bravi a recuperarla quando si era messa male. Cosa ci è mancato per vincere? Io ho sbagliato il rigore, potevamo essere più precisi quando siamo andati in attacco. Si era messa male ma siamo stati bravi a recuperarla. Adesso dobbiamo riposare e lavorare, dobbiamo essere contenti perchè, escluso Torino, sono 9 risultati utili consecutivi, stiamo facendo un grande lavoro, per come si era messa la partita dobbiamo farci i complimenti” conclude Biraghi.

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA A CAGLIARI