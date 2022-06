Biraghi: “Amo tirare le punizioni, al Franchi sono avvantaggiato perchè conosco ogni ciuffo d’erba”

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha parlato il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. Queste le sue parole sul suo amore per le punizioni:

“La mia dote migliore? La punizione è il mio grande amore. Il mio segreto è cercare di immagazzinare più informazioni possibili sul tipo di calcio. Studio l’erba dello stadio in cui gioco e cerco di ripetere il movimento corretto dell’allenamento. Alla fine di ogni seduta, chiedo a un portiere di fermarsi con me e inizio a tirare in modo funzionale. Ogni punizione è diversa, è fondamentale sapere per ogni condizione. Fortunatamente, con una rincorsa mediamente corta riesco a imprimere una buona potenza al pallone. Al Franchi, giocandoci spesso, conosco ogni centimetro del terreno di gioco. Il manto erboso è tra i più belli d’Italia. Altrove, dove l’erba è più alta, è differente. Devi prenderla da più sotto, altrimenti non si alza. Sono accorgimenti che fanno parte del calcio”.

