La bici oltre lo sport: le ultime tendenze del 2024

Se pensiamo alla bici e al ciclismo ci vengono subito in mente gli atleti molto performanti che sfrecciano sulle piste delle competizioni più famose. Un esempio molto recente è la vittoria per distacco di domenica scorsa del campione del mondo Mathieu Van der Poel alla Parigi-Roubaix. Ma il ciclismo, oltre a essere uno sport regolato dall’Unione Ciclistica Internazionale, è anche un’attività che accomuna moltissimi appassionati in tutto il modo. E l’interesse non da segni di voler diminuire.

Un’attività per il bene fisico e del pianeta

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un cambiamento nelle nostre abitudini: i consumatori sono diventati più responsabili e attenti al proprio impatto ambientale e alla propria salute. Dall’alimentazione alla moda, fino ad arrivare al turismo, tutti noi cerchiamo di ridurre la nostra impronta ambientale scegliendo soluzioni meno inquinanti e ottimizzando le risorse attraverso il riutilizzo e il risparmio. Siamo sempre più interessati ad acquistare prodotti genuini e a fare attività fisica, anche quando siamo in vacanza. In questo scenario, la bici gioca naturalmente un ruolo cruciale.

Tra le tendenze del 2024: il bicipacking

Il bicipacking, cioè, il viaggio in bici con tanto di bagagli, è tra le tendenze che anche quest’anno porteranno a destinazione tantissimi turisti. I vantaggi di questa tipologia di turismo sono molteplici: zero emissioni di CO2, possibilità di modifiche dell’ultimo minuto (quindi nessuno stress da partenza), scoperta di luoghi e strade inaccessibili con i mezzi tradizionali, godimento massimo dell’esperienza di viaggio poiché si è in costante contatto con la natura e l’ambiente circostante, oltre, ovviamente, a tutta l’attività fisica che implica un viaggio in bici.

Sono molteplice le bici che può scegliere chi deciderà di mettersi in viaggio questa primavera-estate. A seconda della meta, può tornare molto utile una mountain bike, una tipologia di bici che si adatta bene ad ogni esigenza: che tu voglia percorrere un sentiero regolare oppure addentrarti su percorsi più accidentati, questa bici saprà soddisfare le tue esigenze. E come mai riesce nel suo intento? La parola d’ordine è “personalizzazione”.

A discapito di ciò che si potrebbe pensare, non esiste un’unica tipologia di mountain bike. Sappiamo che le mountain bike si distinguono per la loro forma robusta, gli pneumatici voluminosi e la trasmissione pensata appositamente per le strade di montagna, ma tutti questi, e altri componenti, non devono necessariamente essere presenti su ogni bici. Infatti, siti di vendita online come BIKE24, ti permettono di personalizzare interamente la tua mountain bike a seconda delle tue esigenze, seguendoti passo dopo passo nel tuo acquisto.

Il gravel ride come tendenza in aumento nel cicloturismo

Secondo alcuni siti di monitoraggio delle attività sportive, come Strava e Garmin, il gravel ride è tra le attività di cicloturismo ad avere registrato un aumento vertiginoso negli ultimi anni; quindi, anche nel 2024 sarà un protagonista indiscusso. Il gravel ride è molto più di una moda arrivata dagli Stati Uniti; è un tipo di ciclismo che risponde a una esigenza specifica: muoversi liberamente su due ruote oltre le strade asfaltate, anche nel quotidiano. Infatti, una particolarità delle gravel bike è che si possono utilizzare in qualsiasi contesto: andare al lavoro, fare una gita fuori porta o partire in vacanza.

All’apparenza, una gravel bike è molto simile alle classiche biciclette da strada, quello che cambia sono gli pneumatici che saranno più simili a quelli di una mountain bike e tutta una serie di componenti che permetteranno di pedalare in sicurezza e comodità anche fuori dalle strade asfaltate, senza penalizzare la velocità. Anche in questo caso sarà possibile personalizzare interamente la propria gravel bike in modo che risponda alle proprie esigenze. Tuttavia, una gravel bike non è una mountain bike per cui è consigliabile informarsi in anticipo sulla pendenza e le condizioni del terreno prima di scegliere il percorso da fare.

Altre tendenze del 2024: la bici ibrida

Esistono anche altre tipologie di bici che stanno riscontrando un discreto successo nel 2024, come ad esempio, le biciclette ibride. Queste biciclette sono ideali per l’asfaltato ma fanno il loro lavoro anche su percorsi leggermente più accidentati. Sono biciclette estremamente versatili che si adattano ad ogni esigenza della vita quotidiana: andare al lavoro o all’università, complementare il lavoro fatto in palestra o partire per visitare delle città d’arte, qualunque sia tuo tuo percorso (non troppo irregolare o pendente) questa bici ti seguirà ovunque.