Biasin: "Prendere tanti giocatori buoni non vuol dire costruire una squadra. A Vanoli servirà del tempo"

Biasin ha analizzato e criticato il lavoro della Fiorentina. Le sue parole

A Radio Sportiva è intervenuto Fabrizio Biasin per analizzare il momento della Fiorentina dopo l’esonero di Fabio Grosso e il ritorno in viola di Paolo Vanoli.

"Grosso si è messo da solo in difficoltà con alcune scelte, soprattutto alla prima giornata, quando ha schierato giocatori che erano fuori dal progetto. Ha iniziato quindi molto male. Però a Firenze si è fatta la macedonia: per tutta l’estate abbiamo celebrato il mercato di Paratici, perché sono arrivati tantissimi giocatori interessanti. Mi è sembrato che si sia celebrato più il Fantacalcio che il calcio. Prendere tanti giocatori buoni non significa costruire una squadra.

Negli ultimi giorni di mercato si sono persi Kean e Mandragora. Kean è una punta rara nel nostro calcio, mentre Mandragora, di cui si è parlato meno, è stato importantissimo per la Fiorentina nelle ultime stagioni. L'idea di lasciarlo partire mi è sembrata un po' un'assurdità.

Vanoli adesso avrà bisogno di tempo. Anche se è andato via pochi mesi fa, non conosce questa squadra, che nel frattempo è stata completamente trasformata"