Biasin: "La Fiorentina è stata stravolta troppo. L'Inter è l'avversario peggiore da affrontare ora"

L'analisi di Fabrizio Biasin in vista del prossimo impegno di campionato dei viola

Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, analizzando le difficoltà di questa Fiorentina che si prepara ad affrontare l'Inter nel prossimo turno di campionato. Queste le sue parole:



"Per la Fiorentina l'Inter non è l'avversario ideale da affrontare ora. C'è da dire che Chivu ha anche mostrato di avere qualche difficoltà nella gestione degli impegni. Le partite dell'Inter in Champions sono state particolari, anche perché l'occupare la metà campo avversaria ha favorito le squadre avversarie. Questa Inter ha un grandissimo reparto d'attacco e anche Bonny è in crescita in questo momento".



Sulle difficoltà della Fiorentina, Biasin ha aggiunto: "Questa squadra ha potenziale, però secondo me la minestra è stata rimescolata troppo. La squadra che si è salvata l'anno scorso non andava stravolta così. Il percorso per vedere la squadra che aveva in mente Paratici per me è ancora lungo".