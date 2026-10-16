Beto tra i pre-convocati della Guinea-Bissau: finora prestazioni deludenti in maglia Viola

Beto pre-convocato per la doppia sfida contro il Madagascar

Non è ancora ripartito a pieno ritmo il campionato che l’attenzione si sposta già sulla prossima pausa per le nazionali, in programma dal 9 al 17 novembre. La Guinea-Bissau ha infatti diramato la lista dei pre-convocati, nella quale compare anche Beto.



Il centravanti viola è stato inserito nell’elenco preliminare per la doppia sfida contro il Madagascar, un impegno importante per la selezione africana. Resta da attendere la lista definitiva, ma per Beto si prospetta la possibilità di tornare a vestire la maglia della propria nazionale.



La potenziale convocazione rappresenterebbe una soddisfazione per il giocatore, nonostante un avvio di stagione finora poco brillante.