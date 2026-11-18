Beto titolare nello 0-2 della Guinea Bissau in casa del Madagascar, l'attaccante viola ancora a secco
Il centravanti viola non si è sbloccato nella gara di qualificazione alla Coppa d'Africa
La Guinea-Bissau cala il bis e supera il Madagascar con un netto 2-0 in trasferta, conquistando tre punti fondamentali nella quarta giornata del girone di qualificazione alla Coppa d'Africa.
La prestazione di Beto Nuova maglia da titolare per l'attaccante della Fiorentina, che tuttavia non riesce a trovare la via della rete. Le firme sul match per la Guinea-Bissau portano le firme di Mama Balde e Mauro Rodrigues. Al posto di Beto è entrato Alvaro Djalo.
La classifica del Gruppo L Grazie a questo successo, la formazione guidata da Beto balza al comando solitario del girone L a quota 10 punti dopo quattro incontri. Alle loro spalle si piazza la Nigeria con 7 punti, seguita dal Madagascar a 3 e dalla Tanzania fanalino di coda a 1 punto.