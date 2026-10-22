Beto o Pellegrino: Vanoli e il ballottaggio delle delusioni, a chi tocca a San Siro?

Vanoli cerca risposte in attacco, ma finora i due centravanti non hanno convinto. Contro l’Inter serve una svolta sotto porta

La Fiorentina si avvicina alla sfida contro l’Inter con il solito amletico dubbio in attacco: puntare su Beto o affidarsi a Mateo Pellegrino? Finora entrambi non hanno convinto pienamente e il rendimento sotto porta non ha ancora offerto le garanzie attese. Per Paolo Vanoli è arrivato il momento di scegliere a chi affidare il peso dell’attacco viola in una trasferta complicata come quella di San Siro contro l'Inter.

Pellegrino cerca continuità e maggiore incisività negli ultimi metri, mentre Beto è chiamato a dimostrare di poter finalmente incidere. Due profili diversi, accomunati dalla necessità di dare risposte concrete. Il ballottaggio resta aperto, ma più che una semplice scelta tattica sembra una corsa a conquistare la fiducia dell’allenatore.

La domanda, a questo punto, è inevitabile: chi partirà titolare contro l’Inter? Vanoli dovrà valutare aspetti tattici, condizione, caratteristiche e capacità di determinare in una gara che richiederà concretezza. Perché a San Siro la Fiorentina non può permettersi un altro attacco a salve: tra Beto e Pellegrino, qualcuno è chiamato finalmente a lasciare il segno.