Beto non incide neanche in Nazionale, 90 minuti contro il Madagascar: tanto sacrificio ma pochi acuti

Beto ancora alla ricerca della migliore condizione

Novanta minuti in campo, tanto lavoro fisico e qualche difficoltà di troppo negli ultimi metri. Non è stata una serata particolarmente brillante per Beto, impegnato con la propria Nazionale nella sfida contro il Madagascar. L'attaccante ha disputato l'intero incontro, senza però riuscire a lasciare il segno in zona gol. Per lui una valutazione complessiva di 6.5 secondo Sofascore.



I numeri raccontano una prestazione fatta soprattutto di duelli e sacrificio. Beto ha provato a battagliare con i difensori avversari, ingaggiando quattro duelli a terra, di cui uno vinto, e sei contrasti aerei, riuscendo ad avere la meglio in due occasioni. Un lavoro dispendioso che, tuttavia, non si è tradotto in una particolare incisività offensiva.



Dal punto di vista realizzativo, il centravanti ha concluso due volte verso la porta, centrando lo specchio in una circostanza e trovando una respinta della difesa nell'altra. Nessun gol e nessun assist, dunque, al termine dei novanta minuti.



Anche il coinvolgimento nella manovra è stato piuttosto limitato: appena 18 tocchi complessivi, sei palloni persi e un controllo non riuscito. Qualche indicazione positiva arriva invece dalla gestione dei passaggi: otto quelli completati su dieci tentativi, con una precisione dell'80%. Nella metà campo avversaria il dato sale addirittura al 100%, con sei passaggi riusciti su sei e un passaggio chiave per i compagni.



Una prestazione, in definitiva, di sacrificio più che di concretezza. Beto ha lottato per tutta la partita, cercando di rendersi utile alla squadra, ma senza riuscire a trovare lo spunto decisivo. Tuttavia, i novanta minuti in campo sono un ottimo segnale per Vanoli.