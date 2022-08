Betis-Fiorentina finisce 3-1, Jovic va in gol. Gonzalez esce per infortunio

Oggi alle ore 21:00 la Fiorentina ha giocato l’ultima amichevole con il Betis Siviglia prima dell’inizio della nuova stagione il 14 agosto contro la Cremonese al Franchi. Ottimo inizio di gara della Fiorentina, pressing alto della compagine di Italiano. Al 3′ buona trama di gioco della Fiorentina con Sottil che mette dentro, ma un difensore del Betis salva in angolo. Al 18’ colpo di testa di Maleh ma il pallone termina alto. Al 24’ Betis pericoloso ma Terracciano sventa il pericolo, si resta sullo 0-0. Al 28’ il Betis passa in vantaggio, calcio d’angolo, Juanmi porta in vantaggio i padroni di casa. Al 34’ il Betis raddoppia con Iglesias, nell’occasione infortunio per Nico Gonzalez. L’argentino non ce la fa a restare in campo, al suo posto entra Ikone. Finisce 2-0 per il Betis il primo tempo del match.

Al 50’ girata di testa di Jovic, la palla finisce sopra la traversa. Al 58’ incornata di Martinez Quarta, palla alta. Al 60’ ottimo cross dentro di Biraghi, sbuca Jovic che di testa insacca il pallone alle spalle del portiere del Betis. Al 74’ Miranda calcia un’ottima punizione, Gollini non la vede partire e non riesce ad evitare il 3-1 per gli spagnoli. All’88’ cross di Terzic arriva in scivolata Cabral, salva il portiere avversario con i piedi. Al 90’ Cabral ci prova, palla fuori di un soffio. Betis-Fiorentina finisce 3-1.