Berti: "De Gea non è mai stato bravo nelle uscite, ma ha sempre salvato la Fiorentina"

L'ex portiere ha parlato dell'estremo difensore spagnolo

Ospite negli studi della trasmissione 30° minuto su Italia7, l'ex portiere Gianluca Berti ha espresso la propria opinione sul momento delicato in casa viola, soffermandosi in particolare sulle prestazioni di David De Gea e sull'assetto tattico della squadra.

In merito alle critiche piovute sul portiere gigliato, Berti ha voluto spezzare una lancia a favore dell'ex Manchester United: «L'uscita non è certo il suo forte, ma tra i pali resta un interprete di altissimo livello. Più volte ha salvato il risultato per la Fiorentina, eppure troppo spesso ci si focalizza solo sulle sue incertezze».

Passando poi all'analisi complessiva della squadra, l'ex portiere ha richiamato tutti al pragmatismo: «Nelle condizioni attuali ogni singolo punto diventa fondamentale e va conquistato con le unghie». Berti ha poi individuato la criticità principale nella spiccata propensione offensiva della rosa: «Servirebbe una gestione più attenta degli equilibri tattici, ma ormai il calcio moderno sembra aver dimenticato la fase difensiva»