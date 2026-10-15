Bergomi striglia Allegri: "Il calcio è cambiato, non si pensa più solo a difendersi come facevamo noi"

L'ex giocatore ed ora opinionista ha criticato il Napoli

Il dibattito sul modo di intendere il calcio moderno s'arricchisce della voce autorevole di Beppe Bergomi. L'ex bandiera e capitano dell'Inter, nonché volto noto del commento televisivo, ha espresso una netta critica nei confronti della filosofia tattica di Massimiliano Allegri, sottolineando come la direzione intrapresa dal pallone di oggi sia ormai distante dalle idee del tecnico livornese.

Secondo la visione dell'ex difensore, il gioco si è evoluto in maniera irreversibile verso un atteggiamento decisamente più propositivo. Il tempo in cui la sola priorità era erigere una barricata difensiva appartiene ormai al passato: «Il calcio è cambiato, bisogna essere più offensivi. Non è più il calcio in cui bisogna solamente pensare a difendersi, come facevamo noi alla nostra epoca. Adesso bisogna anche pensare a fare un gol più degli avversari».

A supporto della sua tesi, Bergomi cita i dati statistici di questa stagione di Serie A, dove la tendenza a cercare la via della rete si traduce in partite sempre più ricche di marcature: «Lo vediamo anche in Serie A, perché c'è stato solo un 0-0 da inizio campionato». Una fotografia chiara di un torneo in cui l'obiettivo primario per quasi tutte le compagini è diventato l'aggressione in avanti.

Il principio cardine, per l'ex centrale nerazzurro, resta comunque la ricerca costante del bilanciamento tra le fasi, che parte però da una mentalità votata all'attacco: «L'equilibrio è importante, ma tutto parte dal cercare di attaccare in avanti. Poi è chiaro, non solo i difensori devono difendere, tutta la squadra deve riuscire a rientrare e a collaborare per chiudersi».

In conclusione, la distanza con la visione allegriana appare incolmabile agli occhi dell'ex campion del mondo: «Il calcio va in una direzione opposta rispetto a quella che Allegri propone ed è nettamente diversa dalla sua idea di calcio». Un affondo chiaro che accende ulteriormente i riflettori sul confronto tra la "vecchia scuola" di gestione e la nuova identità offensiva del calcio contemporaneo.