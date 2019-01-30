Benassi: "Una prova maiuscola grazie al lavoro di un gruppo straordinario. Adesso..."
Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha commentato così su Instagram la grandissima vittoria di questa sera contro la Roma: "Una prova MAIUSCOLA frutto del lavoro e del sacrificio di un gr...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 00:31
Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha commentato così su Instagram la grandissima vittoria di questa sera contro la Roma: "Una prova MAIUSCOLA frutto del lavoro e del sacrificio di un gruppo straordinario. Adesso andiamo a giocarci questa semifinale. Tutti insieme". Questo il post del centrocampista viola