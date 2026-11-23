Benassi: "Passano gli anni, ma la passione viola resterà per sempre. Forza Fiorentina"
L'ex centrocampista viola ha celebrato il suo amore per la Fiorentina
La nuova vita calcistica di Marco Benassi è cominciata in anticipo, subito dopo l'addio al calcio giocato avvenuto prima ancora di compiere trent'anni.
Un nuovo inizio in panchina Ottenuto il patentino UEFA B nel 2025, l'ex centrocampista classe 1994 ha fatto ritorno al Viola Park in una veste inedita: oggi ricopre infatti il ruolo di allenatore in seconda dell'Under 18 della Fiorentina, confermando un legame mai spezzato con i colori gigliati.
Le parole sui social Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo, il trentaduenne ha voluto condividere con i tifosi le emozioni e l'entusiasmo per questa sua nuova avventura nello staff della penultima squadra del vivaio viola: