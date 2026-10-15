Beltran floppa anche in Argentina: con il River 0 gol in 12 partite. Parte sempre dalla panchina

Continua il declino di rendimento per Lucas Beltran

Continua a non convincere il rendimento di Lucas Beltran. L’attaccante argentino infatti dopo esser stato acquistato dalla Fiorentina per quasi 25 milioni di euro non ha mai dimostrato di valere la cifra spesa. Anche lo scorso anno a Valencia le cose non sono andate benissimo, e adesso che si è convinto a fare un passo indietro e tornare in Argentina le cose sono addirittura peggiorate.

In questa stagione con il River Plate Lucas Beltran ha infatti giocato 12 partite ma pochissime da titolare, giocando per un totale di 570 minuti. Soprattutto negli ultimi mesi ha definitivamente perso il posto da titolare e ovviamente piange anche il rendimento sotto porta. Infatti non ha ancora segnato con il River Plate e fa fatica anche a rendersi pericoloso