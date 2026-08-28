BBC riporta: "Grande ottimismo per chiudere l'affare Zirkzee alla Fiorentina molto presto"

Il giocatore olandese potrebbe sbarcare in viola a breve

Secondo quanto riportato dalla BBC, in Inghilterra si respira grande fiducia per la chiusura dell'affare che porta Zirkzee alla Fiorentina. Il giocatore vuole tornare in Italia ed ha aperto ai viola perché conosce bene il campionato e vorrebbe giocare in Serie A dove ha fatto benissimo col Bologna. La chiusura non è imminente, ma c'è grande ottimismo.