Basile attacca: "Paratici non ha le competenze per scegliere un allenatore: Grosso e Vanoli lo provano"

Il duro attacco di Massimo Basile

Il giornalista Massimo Basile, noto tifoso della Fiorentina e ha commentato brevemente su Facebook la pesante sconfitta viola a Monza:

“Il fatto è che anche mandando via un allenatore modesto, il problema resterebbe perché a scegliere il successore sarebbe Paratici, che ha chiamato Grosso e Vanoli dimostrando che la scelta dell’allenatore non rientra nelle sue qualità”.

“Purtroppo non ha nessuno all’interno del club che sappia di calcio e con cui confrontarsi. Siamo ostaggio di una mediocrità strutturale. Ce lo meritiamo come tifoseria, la più modesta della nostra storia, ma forse stanno esagerando".