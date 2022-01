Barone: “La Fiorentina non può aspettare. Vlahovic dovrà dire pubblicamente le sue intenzioni”

Il direttore generale Joe Barone è intervenuto in diretta durante il pre-partita di Napoli-Fiorentina su Italia Uno. Ecco le sue parole:

“Parliamo ogni giorno di Dusan, ma noi vogliamo parlare del gruppo. Abbiamo parlato, abbiamo detto tanto. Ci aspettiamo una risposta di Vlahovic e del suo gruppo immediatamente sul suo futuro. Vogliamo una risposta per agire di conseguenza, noi abbiamo i nostri piani”

Le cifre riguardanti le commissioni astronomiche sono vere?

“Posso parlare solo di quello che abbiamo discusso da parte nostra. L’ultima volta che abbiamo parlato con loro era presente anche il Presidente Commisso e le sue richieste sono raddoppiate. A quelle cifre, da parte nostra non c’è apertura. Due giorni fa ho avuto una lunga conversazione dove gli ho chiesto di dire immediatamente il suo futuro. Deve dire pubblicamente se è sua intenzione restare a Firenze, oppure deve pubblicamente che la sua intenzione è quella di andare via. La società e l’intera città di Firenze non può aspettare la sua decisione. Da quel che mi ha detto, non vuole dirlo e quindi la società dovrà agire di conseguenza”.

Cosa significa quindi?

“Vedremo. Oggi siamo a giocare una partita importante e dobbiamo parlare di questo e non solo di Dusan. Non vogliamo mancare di rispetto al nostro gruppo. I risultati sono arrivati grazie al gruppo, Vlahovic e società compresi”.

Fiorentina regina del mercato. Gli agenti di Vlahovic stanno facendo innervosire anche dei suoi colleghi inglesi. Si possono aprire scenari di cessione di Vlahovic a gennaio?

“Tutte le offerte saranno valutate, ma al momento non è arrivato niente”

Qual è il giocatore che l’ha sorpresa di più?

“Tutto il gruppo sta facendo un ottimo lavoro. Poi abbiamo un incidente con il Torino, ma dobbiamo andare avanti e giocare questa partita che per noi è super importante”

