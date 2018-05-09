Balotelli alla Fiorentina? Quando la Fiesole espresse il suo parere...
"Un uomo senza onore, Balotelli Firenze non ti vuole". Questo lo striscione che fu esposto dalla Curva Fiesole contro l'attaccante italiano quando nell'estate 2015 si parlava di un possibile trasferim...
"Un uomo senza onore, Balotelli Firenze non ti vuole". Questo lo striscione che fu esposto dalla Curva Fiesole contro l'attaccante italiano quando nell'estate 2015 si parlava di un possibile trasferimento di Super Mario alla Fiorentina. La qualificazione Champions 2012-2013 del Milan a suon di rigori calciati dal bomber non andò giù al pubblico viola che ben memore si esibì in questo striscione.
Adesso Mario sembra cambiato ed è maturato molto a Nizza. I tifosi viola saranno disposti a mettere da parte il vecchio rancore ed a perdonarlo in caso di arrivo in viola?
Lorenzo Bigiotti