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Baldini: "Il Como quest'anno è vulnerabile. Caso Atta? Magari ha la pubalgia e non lo dicono"

Le parole del giornalista in vista del prossimo impegno della Fiorentina in campionato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2026 15:24
Baldini: "Il Como quest'anno è vulnerabile. Caso Atta? Magari ha la pubalgia e non lo dicono" - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il giornalista Enzo Baldini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, analizzando il prossimo impegno della Fiorentina che affronterà il Como di Cesc Fabregas al Franchi. Queste le sue parole:

"Il Como è squadra allestita bene. Quest'anno però ha due impegni in più ed è vulnerabile. È una squadra con grandi ambizioni, che anche noi sogniamo di avere. Pellegrino? Non capisco perché rimanere 20 giorni a Firenze ad allenarsi con il tuo allenatore per poi fare panchina a Beto. Bisogna capire chi sia l'attaccante titolare. Per quanto riguarda Atta, la situazione non è facile: i commenti che arrivano dal Viola Park sono criptici e se non dicono realmente cosa abbia allora noi possiamo dire qualsiasi cosa. Magari ha la pubalgia e lo nascondono. Altrimenti dovrei pensare che non lo abbiano preso in buone condizioni".

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