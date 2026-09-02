Balbo: "Mastantuono è un grande colpo, ma va aspettato perché non è ancora pronto per la Serie A"

L'ex giocatore viola ha parlato di Franco Mastantuono

Ai microfoni di Rai Sport, l'ex centravanti della Fiorentina Abel Balbo ha tracciato una panoramica sulle ultime dinamiche di calciomercato, soffermandosi in particolare sulle prospettive in casa viola e sulle mosse delle principali concorrenti in Serie A.

Le parole su Mastantuono «L'ingaggio di Mastantuono rappresenta un'operazione di grande valore, ma parliamo di un ragazzo giovanissimo a cui va dato il tempo necessario per inserirsi. Sappiamo bene come la piazza fiorentina sappia essere esigente sotto questo profilo. Servirà un po' di pazienza, ma non ho dubbi sul fatto che saprà dimostrare tutto il suo valore».

Lo sguardo alle rivali «In ottica calciomercato, ritengo che il Milan abbia piazzato un ottimo innesto assicurandosi Ramos. Oltre alla crescita del Como, vedo un'importante progressione nella Roma: i giallorossi sono ripartiti dall'ossatura del gruppo capace di conquistare il terzo posto nella scorsa stagione, integrando innesti di livello e blindando un pilastro come Koné».