Baiano: "Vanoli non doveva attaccare i giocatori, rischia di perdere il controllo della squadra"

L'ex giocatore viola ha criticato quanto detto da Vanoli a Monza

Ospite odierno di Palla al centro su Radio FirenzeViola, l'ex centravanti viola Ciccio Baiano ha commentato il momento delicato del club gigliato, partendo dalla sconfitta con il Monza e dall'avvio del ritiro in programma domani: «Quando Vanoli ha tirato in ballo l'umiltà portando se stesso come esempio, secondo me ha segnato un autogol. Io alleno a livelli più bassi, ma neppure dopo una battuta d'arresto mi sognerei mai di pronunciare frasi simili. Ora deve tornare a guardarsi negli occhi con il gruppo. I calciatori vanno sempre protetti, mentre a porte chiuse nello spogliatoio può succedere qualsiasi cosa: può anche venire giù l'intonaco».

La posizione dell'allenatore

«In passaggi così critici devi tenerti stretti i tuoi "soldati", ma uscire con certe parole è un errore pesantissimo. Sono i giocatori a scendere in campo e a poterti tirare fuori dai guai: scaricare fango sui propri uomini è la mossa peggiore in assoluto. Il rischio più grande è che il gruppo smetta di seguire il mister. E a quel punto sì che il problema diventerebbe serio».