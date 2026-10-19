Baiano preoccupato: "La Fiorentina prende troppi gol. Che senso ha cambiare cosi' tante formazioni?"

I dubbi di Francesco Baiano sui continui cambi di formazione della Fiorentina che fa fatica a trovare un assetto dopo 7 giornate di campionato

Ospite di Maracanà, programma della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato l'ex attaccante Francesco Baiano.



Ecco le parole dell'ex attaccante della Fiorentina:



"La Fiorentina ha fatto una buona partita ma prende troppi gol, manca equilibrio, avvertono poco il pericolo e c'è poco filtro. Ogni volta che gli ripartono rischiano di prendere gol e non reagiscono quando vanno sotto. Questa squadra ha veramente sbagliato soltanto la partita col Genoa da quando c'è Vanoli. Se prendi tre gol dal Como è tutto più complicato. La Fiorentina è una squadra che crea, anche ieri ha avuto tante palle gol, ma subisce parecchio. Nelle difficoltà devi dare alla squadra una certezza, ma vedere tutti questi cambiamenti portano un senso di smarrimento alla squadra perché si perde l'amalgama, qui invece ogni domenica si cambiano i centrali alla ricerca della quadra giusta. La Fiorentina gioca una volta a settimana, che senso ha cambiare così tante formazioni?".