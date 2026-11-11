Rientro Atteso Atta ha fretta di tornare: niente riposo e allenamenti extra per rientrare dopo la sosta

Il francese ha scelto di sfruttare anche i giorni di riposo della squadra per proseguire il percorso di recupero: Vanoli spera di ritrovarlo alla ripresa

Arthur Atta ha fretta di tornare in campo e sta facendo il possibile per abbreviare i tempi di recupero. Il centrocampista francese non vuole perdere altro terreno e ha deciso di sfruttare anche la pausa concessa alla squadra per continuare a lavorare sulla propria condizione fisica. L'obiettivo è tornare a disposizione di Paolo Vanoli già al termine della sosta per le nazionali.

L'ex Udinese ha infatti scelto di non interrompere il programma personalizzato, proseguendo gli allenamenti individuali al centro sportivo viola anche nei giorni liberi dei compagni. Una decisione che conferma la determinazione del giocatore, intenzionato a recuperare il prima possibile senza correre rischi e rispettando le tappe previste.

Il suo ritorno sarebbe veramente prezioso per la Fiorentina, che potrebbe così ritrovare un tassello fondamentale nella zona nevralgica del campo. La speranza naturalmente è che il lavoro svolto durante la sosta possa consentirgli di aggregarsi nuovamente al gruppo già alla ripresa del campionato.