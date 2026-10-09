"Atta domani non ci sarà, deve tornare al 100%", Vanoli svela i problemi del francese

Il tecnico viola fa il punto sulle condizioni del centrocampista, finora frenato dai problemi fisici e lontano dai livelli mostrati nella passata stagione a Udine

Le condizioni fisiche di Arthur Atta continuano a tenere banco in casa Fiorentina. Alla vigilia della gara di Genova, Paolo Vanoli ha fatto chiarezza sulla situazione del centrocampista francese, annunciandone l'assenza e spiegando la scelta di gestire il problema senza forzare i tempi di recupero. L'obiettivo è permettergli di ritrovare la migliore condizione possibile e di tornare a disposizione quando sarà davvero pronto.«Atta ha un sovraccarico funzionale dell'addome. È un giocatore importante e voglio che stia bene fino alla fine della stagione. Con lo staff medico abbiamo deciso quindi di fare un lavoro specifico per farlo tornare al meglio. Domani non ci sarà. I tempi è meglio non dirli, perchè non si sa mai. L'importante è che torni quando starà al 110%, così da poter esprimersi al meglio», ha dichiarato Vanoli in conferenza stampa prepartita. Parole che chiariscono la linea adottata dalla Fiorentina: niente rischi inutili e un percorso personalizzato per consentire al giocatore di superare i fastidi fisici. Al momento, infatti, non ci sono indicazioni precise sui tempi di rientro. La priorità è recuperare Atta al meglio, evitando che il problema possa condizionare anche il resto della stagione.

L'assenza rappresenta un ulteriore ostacolo per un giocatore dal quale ci si aspettava un contributo ben diverso. Il francese, infatti, non è ancora riuscito a esprimere con continuità il proprio potenziale e i problemi fisici hanno inevitabilmente complicato il suo percorso. Il rendimento offerto finora è lontano da quello che aveva fatto intravedere nella scorsa stagione con la maglia dell'Udinese, quando aveva mostrato qualità tecniche e capacità di incidere che avevano alimentato aspettative importanti. La Fiorentina aspetta il vero Atta, ha bisogno del suo contributo e spera che questo lavoro specifico possa rappresentare il punto di partenza per una seconda parte di stagione da protagonista. [Copertina Firenze e Dintorni]