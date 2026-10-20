Atalanta, Sarri perde pezzi in difesa: anche Kolasinac verso il forfait contro la Fiorentina

La lista degli indisponibili si allunga soprattutto in difesa: Scalvini, Hien e Kossounou ai box, probabile forfait Kolasinac per la sfida del Franchi

Emergenza infortuni in casa Atalanta, con diverse defezioni soprattutto nel reparto difensivo. Alla lista degli indisponibili potrebbe aggiungersi un altro nome in vista della sfida del 29 ottobre contro la Fiorentina. Contro il Milan, infatti, Sead Kolasinac è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare che rischia di tenerlo ai box anche per la trasferta al Franchi.

Difesa in emergenza: Scalvini, Hien, Kossounou e Kolasinac ai box

In difesa si contano assenze importanti, a partire da quella di Scalvini, che sta proseguendo le terapie e punta a rientrare all'inizio di novembre. Hien è fermo per un problema muscolare alla coscia sinistra, mentre Kossounou è alle prese con una lesione al bicipite femorale sinistro: entrambi dovrebbero tornare a disposizione dopo la sosta. Si aggiunge ora Kolasinac, per il quale gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Kristensen sarà una delle poche alternative di ruolo per Maurizio Sarri nel reparto arretrato.

Non solo difesa: da monitorare anche Kessié e Raspadori

L'emergenza riguarda anche altri reparti, con Kessié e Raspadori ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Anche per loro, le condizioni saranno da monitorare in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra.

Il comunicato sulle condizioni degli infortunati

L'Atalanta ha aggiornato la situazione degli infortunati attraverso un comunicato ufficiale, facendo il punto sulle condizioni dei giocatori dopo la ripresa degli allenamenti:

"Oggi giornata di scarico e lavoro individuale per i nerazzurri al Centro Bortolotti. Scalvini, Kessie, Raspadori e Kossounou hanno svolto terapie. Hien, Sulemana e Pompei hanno lavorato in palestra e in campo. Gli esami strumentali effettuati a Sead Kolašinac, hanno evidenziato una distrazione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni”.