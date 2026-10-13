Ascari stronca la Fiorentina: "150 milioni spesi e squadra penultima. Ranieri? Errore ingiustificabile"

Ascari critica il mercato viola, alcune scelte di Vanoli e gli errori individuali commessi contro il Genoa

La sconfitta contro il Genoa continua a far discutere e ad alimentare le critiche nei confronti della Fiorentina. A intervenire è stato il procuratore Eugenio Ascari, ospite de Il Salotto del Calcio su TVL, che ha analizzato i problemi della squadra viola, soffermandosi sugli investimenti estivi, sulle decisioni del nuovo allenatore e sulle disattenzioni difensive emerse nell'ultima gara.

"Mi chiedo se la Fiorentina avrebbe dovuto puntare su un allenatore più esperto, ma non è semplice dare una risposta: basta guardare quello che è successo con Pioli nella scorsa stagione. La scelta di Grosso è andata decisamente male e Vanoli è arrivato a campionato iniziato per cercare di correggere gli errori precedenti. È difficile spiegare come una squadra che ha investito 150 milioni sul mercato possa ritrovarsi penultima dopo sei giornate. Evidentemente alcuni acquisti non hanno funzionato. Anche Vanoli ha le sue responsabilità: schierare Oulaï da sottopunta alle spalle di Beto è stata una decisione che non ho capito, tanto che lo stesso allenatore ha cambiato assetto all'intervallo".

Ascari ha poi puntato l'attenzione sulle scelte offensive e sugli errori commessi dai singoli nel corso della partita contro il Genoa. "Mi domando perché sia stato scelto Beto al posto di Pellegrino. Poi ci sono errori che in Serie A non dovrebbero capitare. Sul primo gol De Gea è stato troppo morbido sulla conclusione che ha portato alla rete di Osmajic, mentre Dragusin ha difeso male in occasione del secondo. L'errore di Ranieri, invece, è ingiustificabile: un intervento del genere non si vede nemmeno nel calcio amatoriale.

La Fiorentina ha regalato un tempo al Genoa. Poi ha accorciato le distanze e avrebbe anche potuto trovare il pareggio, ma sarebbe stata una soddisfazione effimera. Mastantuono è un grande giocatore, però se insiste sempre con la stessa giocata diventa prevedibile e i difensori finiscono per prendergli le misure".