AS titola: "Mastantuono fa impazzire tutto l'Italia, il Real Madrid non lo può ignorare"

Il quotidiano spagnolo ha parlato del talento argentino in viola

Dalla Spagna arrivano grandi attestati di stima per l'impatto avuto dal giovane talento argentino con la maglia della Fiorentina, in particolare nella supersfida contro i bianconeri.

Il noto portale sportivo iberico AS ha voluto celebrare le doti del calciatore dedicandogli uno spazio speciale sul proprio portale web, accompagnato da una clip con le migliori giocate del match. «Tre minuti che il Real Madrid deve assolutamente annotare: il recital di Mastantuono che sta letteralmente stregando la Serie A», questo il titolo scelto dalla testata per esaltare le qualità del gioiello sudamericano.

Nel corso della partita, il classe argentino ha offerto un saggio completo delle proprie doti tecniche: progressioni palla al piede, saltatori messi a vuoto e conclusioni minacciose verso lo specchio della porta. Certo, non sono mancate piccole sbavature — come una stoccata mancata sotto porta e un pizzico di egoismo di troppo in un paio di frangenti della ripresa —, ma le premesse per una carriera brillante ci sono tutte e la rotta intrapresa è decisamente quella corretta.