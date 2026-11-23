AS riporta: "Il Real Madrid non ha fretta di decidere per Mastantuono, lo monitora con piacere"

I giornali spagnoli guardano con attenzione il rendimento di Mastantuono

Il Real Madrid osserva con grande interesse l'evoluzione di Franco Mastantuono con la maglia della Fiorentina.

La dirigenza madrilena apprezza molto i miglioramenti mostrati dal diciannovenne argentino, trasferitosi in prestito a Firenze nella passata sessione estiva. Il buon rendimento in maglia viola ha attirato diverse attenzioni di mercato, ma dai vertici dei Blancos non filtra alcuna urgenza nel pianificare le prossime mosse.

“Nessuna fretta a Madrid” A chiarire lo scenario è il cronista di AS José Félix Díaz, che mette sullo stesso piano il percorso di Mastantuono e quello di Jacobo Ramón: “La società non ha alcuna premura di stabilire il destino di Franco Mastantuono e Jacobo Ramón, due talenti che stanno maturando lontano dal Bernabéu e che hanno già generato un forte interesse sul mercato”.

Prime valutazioni soddisfacenti I Blancos continueranno dunque a monitorare da vicino l'esperienza fiorentina del giovane talento. L'impatto di questi primi mesi in Italia è giudicato più che incoraggiante, e la seconda parte di stagione offrirà al Real ulteriori indicazioni per definire il suo futuro.