Arthur alla Fiorentina: la Juventus pagherà una buona parte dello stipendio, guadagna 6 milioni lordi

Arthur è sempre più vicino alla Fiorentina, il centrocampista brasiliano classe 1996 attualmente guadagna in bianconero circa 6,5 milioni lordi a stagione e con il suo passaggio a Firenze in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, una buona parte del suo ingaggio verrà pagato dalla Juventus. Questo il tweet dell’esperto di mercato Fabrizio Romano

Fiorentina are closing in on Arthur Melo deal for loan until June 2024 — option to buy clause included around €20m 🟣🇧🇷

Juventus will pay part of the salary, as exclusively revealed ⤵️ https://t.co/wDA37H8sWQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023